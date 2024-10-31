美大選膠著　翁履中示警：台灣應先思考一事

德州州立大學政治系副教授翁履中。(照:截自《新聞大白話》youtube直播畫面) 中評社台北10月31日電／美總統大選倒數，選情陷入膠著。根據《路透》聯合法國的益普索( Ipsos )市場研究股份公司，公布的最新的美國總統大選民調，民主黨賀錦麗44% ，共和黨特朗普43%，賀錦麗僅領先特朗普僅1個百分點。德州州立大學政治系副教授翁履中分析表示，現在雙方鹿死誰手還是很緊繃，可是特朗普的聲勢確實在往上。台灣要思考的是，誰當選，我們有什麼對策來跟對方做要求，甚至能向美國適時說不。



根據《中時新聞網》報導，翁履中30日在政論節目《新聞大白話》中表示，他剛從美國回來，美國的氣氛，特朗普的氣勢確實往上攀升當中，賀錦麗現在遇到一個狀況，選戰策略太過於單調，大家所關注的是一直以來賀錦麗所論述的，並不是太強調自己很行，而是強調特朗不適任。賀錦麗這個選戰的策略，剛開始還有選戰支持者紅利，但幾個月以來都在講特朗不適任，沒有呈現自己適任，導致選民對她的期待開始慢慢往下滑。



翁履中接著表示，再者賀錦麗在表演政治上，遇到的對手太強了，特朗普是非常厲害的表演高手，也讓特朗普拉抬了很多聲勢。



翁履中更指出，賀錦麗在全國的民調微幅領先，對民調來說已經很緊張了，更何況關鍵的7個搖擺州，基本上都是一個平盤。這種平盤長期來看，以過去的經驗，對民主黨並不是很有利。



翁履中點出，現在雙方鹿死誰手還是很緊繃，可是特朗普的聲勢確實往上。台灣要想的是對策，思考誰當選，我們有什麼對策來跟對方做要求。他強調，台灣真正要思考的是，究竟有沒有打算向美國有時要適時說不，這是很重要的。