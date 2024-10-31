17陸船員才被救出　貨輪又擱淺有漏油危機

陸籍“鈺洲啟航”貨輪擱淺野柳岸礁石，船上起重機卡在礁石，有漏油風險。（中評社） 中評社基隆10月31日電（記者 張穎齊）強颱康芮來襲，大陸籍“鈺洲啟航”貨輪29日才發生滯留在野柳外海，船上17名陸籍船員被台灣“海巡署”人員救出後，該貨輪又流錨、擱淺在野柳岸礁石，船上3台起重機已掉2台卡礁石，恐有漏油、造成嚴重海洋汙染威脅，中國國民黨籍新北市長侯友宜上午前往視察。



“鈺洲啟航”貨輪多事之秋，14日在運送橋式起重機到基隆港西20碼頭，替換淘汰舊的起重機時，卻在靠岸時不慎撞到另外一座橋式起重機，造成破壞損失。“鈺”輪29日上午8點多從基隆港出港，預計先前往大陸一帶躲避颱風，卻受到風浪影響，在野柳外海受困。



由於受到康芮颱風影響，“鈺”輪29日行經野柳外海時遭強浪攔阻，在野柳岬北北西2.4浬附近無法航行、滞留，直到晚間17名大陸船員待救援，船長決定棄船。台灣“海巡署”派遣救援船艇救出17人，載回基隆港。但鈺”輪載有3台起重機，30日下午流錨，經一夜風雨洗禮，31日上午在野柳岸礁石擱淺，船上3台起重機已掉2台卡礁石，當地居民與船家擔心有漏油危險。



娛樂漁船協會理事長項彥豪表示，“鈺”輪今晨已在野柳風景區的擱淺位置撞上岸壁，甲板上的門型吊車傾倒，船體底部不斷撞擊礁石，結構斷裂似乎只是時間問題。台船派出1萬2000馬力的新拖船“台船16號”浩克輪，到基隆港後，今早已抵達野柳海域協助拖救。



項彥豪指出，這艘擱淺貨輪的破損帶來的油汙威脅，將對野柳周遭港口設施以及環境的生態環境造成沉重負擔，而未來殘骸清理更將是一項龐大的挑戰。此事件再次彰顯了針對大型貨輪在極端氣候中的擱淺風險，需要採取更為積極的防範措施，尤其是在應急資源調配和作業協同的時效性上，否則將只能重復事後清理的代價，而這樣的環境和經濟成本恐怕難以承受。



侯友宜上午10點40分抵達現場視察，瞭解貨輪擱淺情況，並指示全力防止漏油汙染北海岸海洋生態。目前尚未傳出有漏油情況，海浪強大，環保單位已在各岸際進行預防性防汙措施、積極應處，附近各漁港都有預設攔油索防汙。此外起重機一台價值數億元新台幣，“鈺”輪估計損失慘重。