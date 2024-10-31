卓榮泰明報告總預算　張啟楷要官員別再耍賴皮

張啓楷。（張啓楷辦公室提供） 中評社台北10月31日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民禁伐補償金、公糧收購價，遭藍白聯手六度卡關，“立法院”定11月1日邀“行政院長”卓榮泰專案報告。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日表示，農會三長已發布聲明，呼籲“農業部”應提高公糧收購價格每公斤調漲新台幣5元，“農業部”不能再“一皮天下無難事”，既不尊重“立法院”，更對不起基層農民。



農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成28日發出聲明共同呼籲，“農業部”應依照“立法院”決議，落實公糧收購價格調漲5元（由每公斤26元調升至31元），正視基層稻農的聲音。



張啟楷表示，今年七月“立法院”會通過調漲公糧收購價的決議後，“農業部”多次以無法讓所有稻農受益為由反對調漲公糧價格。而“憲法”法庭日前針對“國會”改革法條“釋憲”後，更讓政府部會有恃無恐，絲毫不覺得有所謂“藐視國會”的問題。“行政院長”卓榮泰為了對抗“國會”在野黨，甘冒背離民意的罵名，實在令人無法苟同。



張啟楷說，之前他在“立法院”提案說明和質詢時，多次提到公糧收購已經13年沒有調漲，維持在每公斤26元。現在農會也呼應，這麼多年來，包括肥料、基本工資、秧苗、農藥等農業生產成本不斷提高，物價更是連連飆漲，只見政府多次為軍公教人員調薪，但辛勞的廣大農民又有誰來照顧呢？



張啟楷指出，“農業部”農糧署副署長黃昭興日前回應農會的呼籲時，又把球踢回“行政和立法兩院”協商，看來大法官“釋憲”真的是民進黨政府的遮羞布。