林濁水為反質詢讚周萬來　批民進黨

周萬來日前到“立法院”備詢。（中評社 資料照） 中評社台北10月31日電(記者 黃筱筠)有關於大法官“釋憲”“國會”改革相關法案，前民進黨“立委”林濁水連日來在臉書上發文批評。他今天則發文力挺“立法院”秘書長周萬來說，“在‘立院’職權法爭議中，周萬來說西方國家沒聽過什麼反質詢，也沒有質詢‘總統’的。做為一個深藍議長任命的秘書長有此風骨，大值得稱讚了。”



他還說，更何況秘書長畢竟是“立法院”幕僚身份，過去卻一再被柯建銘大總召斥駡，現在民進黨還要特別對他修理？真的嗎？這到底算什麼章法？



根據“憲法”法庭2024年憲判字第9號判決指出，不得反質詢的規定，尚不生牴觸“憲法”問題。但非經同意不得缺席、裁處罰鍰及救濟程序、自我授予彈劾、懲戒之移送權、追訴刑事責任等規定，逾越“立法院”“憲法”職權範圍，違反“憲法”權力分立原則，均“違憲”。



“憲法”法庭指出，“反質詢”是指原為被質詢人的行政首長於質詢程序自行易位為質詢人，向原為質詢人的“立委”提出質疑或詢問，並有意要求答覆。



“憲法”法庭認為，行政首長以問題或疑問句等形式，答覆“立委”的質詢，或提問以釐清質詢問題等情形，即便言語表達方式有禮儀上的爭議，性質上仍屬“立委”質詢的答覆，不構成反質詢，尚不牴觸“憲法”。

