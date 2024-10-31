中火機組不減反增　盧秀燕罕見重話痛斥

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月31日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）新增4部燃氣機組案30日召開二階環評通過，但未比照中國國民黨籍台中市長盧秀燕先前“增氣拆煤”訴求，仍保留6座燃煤機組，並未提及增加燃氣機組相關污染的遞減及防治規範。盧秀燕今天對此痛斥“環境部”已淪為污染的打手，嚴重失職、失格，對環評結果非常失望！



台灣電力公司擬在中火新建4部燃氣機組，30日順利通過二階環評大會審查，先前盧秀燕訴求增加1部燃氣機組至少要拆除1部舊有燃煤機組，但最終包括第一期新增的2部燃氣機組，未來中火總共將有6部燃氣機組，原先10部燃煤機組則只拆除4部，保留6部，也就是中火之後的發電機組不減反增，所產生的空氣污染量也恐怕增加。



盧秀燕31日上午主持因應強颱康芮防災工作會報，對於中火第二期增加燃氣機組環評通過，罕見重話痛斥，“賴政府”“環境部”成為污染的幫兇，令人失望！她提到，環評審查是30日下午進行，當時是台中市防颱應變最重要的時間，她必須坐鎮指揮防颱應變及決策今日是否要停班、停課，所以請首席副市長黃國榮及環保局長陳宏益北上參加，對於昨天的結論，她只能說“非常、非常、非常”失望。



盧秀燕指出，中火這次要增加4部燃氣發電機組，包括之前2部總共有6部，全世界都知道火力發電，無論燃氣、燃煤都是重大污染，她理解發展需要用電，要增加燃氣發電機組，她可以體諒經濟用電需求，但是同時也必須去除污染，台中市民的健康及環境才能夠獲得保護。但是昨天審查結果，只容許中火增加機組，卻沒有任何污染遞減的要求，或者相關防治的措施，讓人無法接受。



盧秀燕說，政府將環保署升格為“環境部”，本應更加嚴保護環境、守護人民的健康，但是她發現升格後的“環境部”“不進反退”，對污染縱容、放水。昨天環評大會對於中火大量增加4部燃氣機組的污染問題，沒有討論後續的減量或者相關規範等要求，毫無隻字片語。



盧秀燕指出，換言之，昨天的審查衹有污染增加，沒有污染減少，“環境部”比以前的環保署還不如，成為污染的護航者、放水者、保護者，相關審查結果，就是要中部民眾繼續“用肺發電”，中火機組只增不減、污染只增不減，“環境部”成為污染的打手，嚴重失職、失格，應該降格！