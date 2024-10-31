颱風假風雨小　台中美式賣場湧排隊車流

台中放颱風假，美式賣場外湧現排隊車流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月31日電（記者 方敬為）強颱康芮撲台，台中市政府宣布今日停班、課，但市區風勢雨勢未如預期，美式賣場一早還未營業就湧現排隊車潮，中國國民黨籍台中市長盧秀燕上午主持防災會報呼籲，民眾勿掉以輕心，台中市區的影響會較慢，請大家做好防颱工作、注意安全。



康芮颱風31日接觸台灣本島，氣象署持續發布海陸警報，全台都在陸上警報範圍，全台22縣市政府都宣布停班、停課。台中市政府上午開設災害應變中心，盧秀燕親自坐鎮指揮，並聽取各單位第二次防災工作會報。



根據市府消防局截至31日上午統計獲報災情僅9件，集中在海線及山區，市區情況相對穩定，民眾由於不用上班、上課，一早就有人外出逛街採買。



台中市美式賣場“好市多”（Costco）南屯店還不到營業時間，賣場外已出現排隊車龍，車輛從停車場門口一路排到街區轉角，大批消費者提前等候賣場開門。台中好市多南屯店是該美式連鎖賣場品牌全球最營收最高的“店王”，由於磁吸中台灣縣市的消費人口，每到假日總是大排長龍，今天全台放颱風假，加上台中市區風雨不大，民眾把握機會出外採購。



盧秀燕對此提醒，颱風對市區的影響會較晚出現，呼籲民眾不要掉以輕心，尤其根據氣象預測資料，台中市預計要到11月1日下午才脫離暴風圈西海岸的周邊，也因此今、明兩天大家都要特別的注意，做好防颱工作。