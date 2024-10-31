誰決定颱風假？綠委逮住機會打蔣萬安沒擔當

颱風假引起爭議，王定宇隔空嗆蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北10月31日電（記者 黃筱筠）颱風假到底放不放引起討論，台北市長蔣萬安日前認同可改由“中央氣象署”決定。民進黨“立委”王定宇今天在臉書上則說，颱風天滿適合討論這個題目的，他先說結論，這段對話演繹了什麼叫做不負責任、不敢負責任、不願負責任。



由於放不放颱風假常讓地方首長傷透腦筋，國民黨台北市議員徐弘庭建議，台北市長蔣萬安可到“行政院會”提出，由“中央氣象署”直接宣布放假與否；徐也要求蔣萬安應該在“行政院會”提議，直接交由氣象署來宣布，對此蔣萬安也允諾會來評估。



王定宇表示，颱風天滿適合討論這個題目的，他先說結論，這段對話演繹了什麼叫做不負責任、不敢負責任、不願負責任。



王定宇說，“預報”就是預測一個事件的可能性，甚至是多個可能性，不是最終實際呈現的結果，是在許多不可控制的變數下，根據過去統計和條件下，對未來事件的可能結果進行預估，而這個預測可以供決策者參考，如同選前民調一樣，可以根據預測進行工作上的調整因應。



他指出，按照蔣市長和藍營議員的邏輯，以後是不是就請民調中心代替選委會，直接根據預測宣佈誰當選，荒謬且不負責。



王定宇說，“颱風災防停止上班上課”不是“休假”，要考量的因素很多，包括事前防災整備、颱風來襲的可能時間和強度、事後是否需要重整和安全、經濟活動的需要、特定區域是否有易淹水或土石流的高風險等，考慮這麼多變數，然後身為民選首長就該負起責任，為託付責任的市民作出決策，然後為決策負完全責任。



他批評，要把颱風停止上班上課的決定權交給氣象署，不僅是對決策因素的外行，誤以為颱風停班停課只需要考量天氣而已，也是要求預測必須完全精準的錯誤認知，更是心態上的不敢負責任。