颱風天大陸軍機8架次繞台　4架次越“中線”

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台“國防部”） 中評社台北10月31日電／台軍方今天表示，自30日上午6時至31日上午6時，偵獲大陸軍機8架次，其中進入台灣西南空域4架次，在台海周邊活動，軍方嚴密監控與應處。



根據台軍方公布的台海周邊空域活動示意圖顯示，軍方於昨天上午8時6分至下午5時54分，在台灣海峽空域偵獲大陸4架次主戰機。



台軍方於昨天上午8時29分至下午5時28分在台灣西南空域偵獲大陸4架次主、輔戰機。



台軍方指出，軍方運用任務機及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。