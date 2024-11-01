中評關注：中火會成為盧秀燕打綠的能量棒？

台中市長盧秀燕受訪批評，賴政府環境部失職。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月1日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）新增4部燃氣機組案，10月30日召開二階環評過關，仍保留6座既有燃煤機組，引起中國國民黨籍台中市長盧秀燕不滿怒批，“環境部”失職，應該降格！搶占媒體版面。盧過去強打空氣污染整治，督促中火燃煤減量，獲高度支持，如今再次創造聲量，民進黨的非核家園能源政策是主要推手。



台灣電力公司擬在中火新建4部燃氣機組，10月30日順利通過二階環評大會審查，先前盧秀燕訴求增加1部燃氣機組至少要拆除1部舊有燃煤機組，但最終包括第一期新增的2部燃氣機組，未來中火總共將有6部燃氣機組，原先10部燃煤機組則只拆除4部，保留6部，也就是中火之後的發電機組不減反增，所產生的空氣污染量也恐怕增加。



盧秀燕昨天對於中火第二期增加燃氣機組環評通過痛批，“賴政府”“環境部”成為污染的幫兇，令人失望。環評審查的結果衹有污染增加，沒有污染減少，“環境部”比以前的環保署還不如，成為污染的護航者、放水者、保護者，相關審查結果，就是要中部民眾繼續“用肺發電”，中火機組只增不減、污染只增不減，“環境部”成為污染的打手，嚴重失職、失格，應該降格！



盧秀燕罕見在媒體鏡頭前重話痛斥“中央部會”，攻占新聞版面，成功創造聲量。盧在2018年首次競選台中市長時，就是以強力監督中火空氣污染減量為選戰主軸，受到高度民意支持，2021年再次因為中火第一期增加2部燃氣機組案，展現堅定立場，要求台電必須承諾“增加1部燃氣機組要拆除2部舊有燃煤機組”，當時還引發藍綠大戰，後在“經濟部”同意拆除2部燃煤機組之下，“中央”、地方各退一步，得以實施，盧秀燕也在2022年順利高票連任。

