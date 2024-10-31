康芮颱風威力驚人　西部下午風雨更大

台灣颱風論壇－天氣特急臉書粉專提醒，即起至11月1日清晨是康芮颱風影響最猛烈的時刻。（照片：台灣颱風論壇－天氣特急臉書粉專） 中評社台北10月31日電／康芮颱風31日下午1點40分從台東成功鎮登陸，將翻越中央山脈，傍晚進入中南部上空，氣象粉專“台灣颱風論壇－天氣特急”31日在臉書發文提醒，即起至明天清晨是影響最猛烈的時刻，台東蘭嶼、綠島、南投合歡山及花蓮豐濱都測得17級以上破表強風，西半部地區下午開始風雨增強，全台都要嚴加戒備。



“台灣颱風論壇－天氣特急”臉書粉專指出，康芮颱風已於下午1點40分從台東成功附近登陸，受到陸地破壞，強度開始減弱。登陸後將翻越中央山脈，傍晚進入中南部上空，預計夜晚從彰化到嘉義之間出海，稍微放慢後轉向北北東，明清晨加速北上離開，台灣由南而北陸續脫離暴風圈。



康芮核心紮實、環流龐大，已為台灣各地帶來驚人強風，“台灣颱風論壇－天氣特急”臉書粉專列出實際測得風力，台東蘭嶼出現每秒78.2公尺強陣風、南投合歡山測得每秒69.8公尺、綠島每秒65公尺、花蓮豐濱每秒62.4公尺，以上4地風力都達17級以上，直接破表，威力相當驚人。



另外嘉義東石也出現15級風、台北大屯山14級、宜蘭頭城、屏東滿州都有14級風。



“台灣颱風論壇－天氣特急”臉書粉專提醒，即起至明天清晨是影響最猛烈的時刻，西部地區下午起風雨會再進一步增強，應注意災害發生。