AIT執行理事藍鶯訪台　官方宴請感謝

台“外交部”昨晚宴請藍鶯（左四）。（照片：台“外交部”提供） 中評社台北10月31日電（記者 黃筱筠）“外交部常務次長”陳立國30日在“外交部”設宴歡迎美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）訪台，感謝藍鶯執行理事協助推動台美關係。



台“外交部”今天發布新聞稿指出，感謝美方以多元方式協助“我國”強化自我防衛能力，並持續聯合理念相近國家，在國際場域強調台海和平穩定的重要性；另表示台灣將持續與美方穩健推進全方位的夥伴關係，並與美國等理念相近國家攜手合作，共同為國際社會做出貢獻。



陳國立表示，藍鶯執行理事自2020年5月接任現職，與台灣互動密切友好，並曾於2023年2月隨時任國務院亞太局主管公眾外交事務副助卿道森（Camille Dawson）訪台出席台美教育倡議第三屆高層對話。“外交部”對藍鶯執行理事再度來訪表達誠摯歡迎。



AIT日前發布新聞稿指出，藍鶯於10月28日至11月1日訪問台灣，並與相關人士會面，以展現美國對台灣的堅定承諾，並推進持續成長的美台夥伴關係。



AIT表示，藍鶯在美國國務院服務已有22年，並於2020年5月就任AIT華盛頓總部執行理事，曾任國務院東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任；藍鶯外派經歷豐富，曾派駐韓國、墨西哥、中國、突尼西亞及賽普勒斯。