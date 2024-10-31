狂風吹斷樹枝　宜蘭657戶停電緊急搶修

宜蘭地區陸續發生一些停電事故，主要集中於員山鄉、蘇澳鎮、大同鄉等區，原因多為強風吹斷樹木碰觸電線造成。（照:台電宜蘭區處提供） 中評社宜蘭10月31日電／受康芮颱風影響，宜蘭地區陸續發生一些停電事故，主要集中於員山鄉、蘇澳鎮、大同鄉等區，原因多為強風吹斷樹木碰觸電線造成，截至今日下午2時止，累計造成宜蘭地區657戶停電，目前已全數復電。台電宜蘭區處表示，在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，如有停電災情將積極派員搶修。



強颱康芮暴風圈壟罩全台，各區已受強風豪雨嚴重威脅，台電宜蘭區處昨日下午1時40分成立緊急應變中心，今日動員百餘位工程人員、昇空車17台、吊臂車9台、工程車29台及機具等投入搶修，積極進行電力修復。



台電宜蘭區處表示，此次風災為增進搶修效率，配合縣府災害應變中心一級開設，已派員進駐輪值應變，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，若遇災情搶修需要，立即向縣府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以儘速恢復供電。



颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝；如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。



台電宜蘭區處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，將盡速派員搶修。