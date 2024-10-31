新北市降豪雨　侯友宜趕場關切擱淺陸籍船

侯友宜前往萬里視察外海貨輪擱淺情形。（新北市政府提供） 中評社台北10月31日電（記者 楊騰凱）康芮颱風侵襲台灣給新北市帶來豪大雨，中國國民黨籍新北市長侯友宜今日前往位於新北市北部的金山、萬里地區趕場視察，並呼籲民眾做足防颱準備，也前去關心擱淺的陸籍“鈺洲啟航”貨輪。



面對強颱逼近，侯友宜今天一早先至台2線員潭溪44號橋處視察河道疏洪情形，接著轉至金山區三界壇路沿線，針對涵洞阻塞改善及聯外道路搶通進行勘查，並指示水利局及區公所面對颱風來臨，各項防災預佈及減災作為務必從寬、從嚴。



另外，侯友宜也前去關心擱淺的陸籍鈺洲啟航輪。



鈺洲啟航輪29日上午8時許從基隆港出港，預計先前往大陸一帶躲避颱風，卻受到風浪影響，在新北外海受困。



侯友宜表示，貨輪裡面載有重油將近240公里，擔心很可能會造成重油的漏油事件，近日已經與“中央政府”組成應變中心，並在新北市萬里區設置前進指揮所，在東澳、野柳、龜吼漁港再加上我們核二廠的入水口處佈置攔油索，萬一真的漏油，希望能把污染範圍控制到最小，如果造成海洋污染，將重罰船主3000萬元。



新北市環保局長程大維說明，鈺洲啟航輪重量為9968噸，載運3座橋式起重機、存油為重油247噸、輕油37噸，因載重過重無法自行移動，再加上颱風過境產生的強風高浪，於本日清晨已擱淺於岸際，初步觀察尚無發現漏油情事。



程大維指出，為防範漏油事故發生後可能造成的環境污染，環保局已提早於30日5時啟動緊急應變，於東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，並依油污模擬範圍安排人員輪值進行預防性監控。