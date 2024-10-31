鄭文燦案被告紛認罪　審判長突請一年長假

鄭文燦將在12月19至桃園地院出庭。（中評社 資料照） 中評社桃園10月31日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，8月底遭桃園地檢署起訴並向法院求處從重量刑12年，同案被告從29日起陸續開庭，目前包括廖姓被告等3人均認罪坦承行賄，盼法官能免刑或緩刑，但審判長卻突然傳出因病要請長假一年直到退休，引起法界人士議論紛紛。



鄭文燦7月11日遭收押禁見，在桃園看守所歷經48天的煎熬後，8月27日遭桃園地檢署起訴，達38頁近10萬字的起訴書詳細記載鄭收賄的過程細節，並首度曝光檢方在鄭台北市居所主臥室邊柱旁暗櫃內，搜出2個上鎖的保冷提袋，內各藏有新台幣400萬元和278.5萬元現金，共計678.5萬元。



負責承審鄭案的受命法官廖奕淳從29日起，陸續傳喚同案被告出庭，目前包括廖俊松父子和媳婦等3人對送錢行賄均已認罪。其中廖俊松對檢方起訴內容都認罪，盼法官能從輕量刑。而廖俊松的兒子廖力廷甚至未聘律師協助辯護，直接向法官坦承犯行並請求法院給予免刑機會。廖力廷的黃姓妻子也對檢方起訴內容不爭執，黃透過律師向法官請求審酌黃參與行賄情節輕微，給予緩刑宣告，同時也希望有免刑機會。



值得注意的是，鄭案的審判長廖奕淳30日卻驚傳因病要請長假1年直到退休，讓桃園地院內部傳出雜音，因為鄭案是全台矚目重大案件，桃園地檢署起訴卷宗數量龐大，其中起訴被告多達11人，承審案合議庭須逐一傳訊被告、證人，但如今審判長卻突然請長假，導致桃園地院須臨時派任新審判長接手，至於最後到底要由哪位法官接下此案？似乎已成桃園地院的燙手山芋。



鄭按原定今日上午要繼續傳喚台塑集團前副總經理兼發言人侯水文，但因颱風假改期，而11月12、18日則預計傳喚台塑企業總管理處前總經理楊兆麟。至於鄭文燦則分別會在12月19、30日和2025年1月14日，開準備程序庭。