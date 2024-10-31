桃園補助款遭扣減1億　張善政喊不屈服

張善政今日前往桃園市消防局主持“康芮颱風”災害應變中心第一次工作會議。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園10月31日電（記者 盧誠輝）桃園市政府近期遭“行政院”認定非法定社福預算增加而被減扣補助款約新台幣1億元，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，市府不畏挑戰，堅持做對的事，因他擔任過“行政院長”，雖然明白“非法定社福支出”會遭處罰，但未來仍會持續溝通，盼“中央”重新檢視並共同探索因應之道。



張善政上任後除加碼敬老禮金，還推出免費營養午餐、凍卵營養金、5歲幼兒教育助學金等社福措施，非法定社福支出也從2022年的新台幣59億元增至去年87億元，導致一般補助款被“行政院”扣減到最高上限1億元。



張善政今日前往桃園市消防局主持“康芮颱風”災害應變中心第一次工作會議時指出，桃園截至中午12時為止，共有8005戶停電，其中4189戶已復電，另也有6人因強風受傷。張提醒市民非必要切勿外出，市府各單位也要持續掌握最新災情狀況，提高警覺並積極應變。對於桃園遭“中央”扣補助款一事未再表示意見。



張善政昨日主持市政會議時強調，桃園是正在成長的城市，勢必需實施適合桃園的政策，近期市政總質詢，不分黨派市議員都表達關心並盤點市府受市民讚許的福利政策，所以未來不論是社會福利或是守護環境品質，市府都會不畏挑戰，堅持做對的事。



另外，對於桃園市民相當關心的SRF（固體再生燃料）場議題，張善政也表示，市府已積極向“中央”提出建言，堅持要求在空污排放標準和廢棄物性質上採用“歐盟標準”，嚴格把關，以此保障市民健康，並呼籲“環境部”身為主管機關，更是責無旁貸，千萬不能降低標準，讓有污染疑慮的業者輕易過關，危害當地居民的健康安全。