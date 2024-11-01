佐藤洋治：金磚將超越G7　建構世界新秩序

日本前50大富豪、財團法人Eurasia基金會理事長佐藤洋治。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月1日電（記者 盧誠輝）金磚國家峰會日前在俄羅斯舉辦峰會。日本前50大富豪、財團法人Eurasia基金會理事長佐藤洋治接受中評社訪問表示，隨著參與金磚的國家越來越多，他相信未來金磚國家的實力很快就會超越G7（七大工業國組織），成為領導全球經濟的國際組織，重新建構世界新秩序。



佐藤洋治，日本早稻田大學商學院學士，從事彈珠機業起家，快速累積資產，2020年個人財產已超過8億美金，名列日本前50大富豪排行榜。2003年祈願要讓世界和平，便開始全球巡迴演講，2009年更成立“Eurasia基金會”，在全球600多所大學舉辦講座來推廣和平理念。現為日本第二彈珠機營運商DYNAM主席、日本財團法人Eurasia基金會理事長。



10月22日至24日金磚國家峰會在俄羅斯聯邦韃靼自治共和國首府喀山舉行，是金磚國家擴員後的首次峰會，因此格外引人矚目。俄羅斯總統普京更在會議上指出，金磚國家在全球經濟中的份額年底將達到接近37%，有信心超越G7，並建議設立新的金磚國家投資平台與人工智能聯盟，規範及訂立行業的倫理標準。

