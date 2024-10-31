蘭陽溪暴漲　蘭陽大橋預警性封閉

31日約晚間6時蘭陽溪、蘭陽大橋的即時影像畫面。（照:公路局智慧化省道即時資訊服務網頁) 中評社宜蘭10月31日電／“交通部”公路局東區養護工程分局今天表示，颱風康芮襲台，導致台9線蘭陽大橋水位持續上漲；基於安全考量，蘭陽大橋將在晚間7時起預警性封橋，請用路人改道通行。



東區養護工程分局指出，因受颱風康芮襲台影響，蘭陽溪上游挾帶充沛雨量，山區雨勢持續不斷，位在蘭陽溪中下游的蘭陽大橋已達封橋警戒水位。



東區養護工程分局將協同警方在晚間7時，執行預警性封閉蘭陽大橋，禁止人車通行，並將依水情發展，不排除提前或延後封閉橋梁，並視後續水位情況恢復通行或公布管制措施；橋梁封閉期間，用路人請改駛周邊“國道”5號側車道191線。



目前宜蘭全縣大雨，大同鄉24小時累積雨量1022.5毫米，達超大豪雨標準，南澳鄉24小時累積雨量484.5毫米，達大豪雨標準，冬山鄉3小時累積雨量105毫米，達豪雨標準，其餘9個鄉鎮市24小時累積雨量都超過80毫米，達大雨標準。



縣府撤離462人，包含宜蘭市6人、蘇澳鎮43人、大同鄉290人、南澳鄉123人，其中407人依親，55人收容；截至下午5時，縣內7682戶停電，仍有4874戶搶修中，主要集中於五結、宜蘭與員山。



縣內道路受阻共14處，包含宜蘭市清華二路、員山鄉溪洲路等機淹水道路10處，三星台7丙線長埤湖道路、頭城濱海七路等土石中斷3處，以及員山鄉金古二路電線杆倒塌，多已設置警示或搶通。