中評關注：連劉德華都要抹紅　綠嫌票多？

康芮颱風來襲，劉德華演唱會要不要舉行，也能讓綠營操作成抗中保台議題。（取自超級圓頂臉書） 中評社台北11月1日電（記者 黃筱筠）強颱康芮颱風昨天籠罩全台，除了風強雨驟引起討論以外，香港天王劉德華的演唱會要不要如期舉行，也成為台灣民眾昨天討論焦點。由於該演唱會一度要照常舉辦，民進黨“立委”王定宇在臉書上批評劉德華“媚共”，“演唱會並不值得去看上一眼”，此言一出，引發正反討論。但其實劉德華的粉絲有不少是綠營支持者，甚至有綠委都要買票去看演唱會，綠營見人就貼標籤、抹紅的言論，是否反應他們內心真覺得自己票很多？不管講什麼，支持者都會買單？



昨天全台灣都籠罩在強颱肆虐中，連台北市都風強雨大。劉德華演唱會一開始仍要繼續舉行，但台北市政府雖考量民眾安全問題，由小巨蛋主管機關台北捷運公司協調演唱會主辦單位，北市府不願意單方面強制要求停辦，就是擔心得罪大批劉德華歌迷，才小心翼翼處理。



要不要因颱風取消演唱會，原本可就事論事討論，甚至可以討論修法注重“公共安全”，官方藏館等要在颱風天舉辦活動，是否可強制取消等。但民進黨“立委”王定宇在臉書發文提及“劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在‘媚共’的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。”台灣基進台北黨部主任吳欣岱則以中國影協副主席稱呼劉德華，試圖要把單純的颱風天舉辦演唱會是否得宜的議題，再度操作成“抗中保台”。



劉德華演唱會從10月31日起一連4天在小巨蛋開唱，票早就搶購一空，台灣歌迷不少。甚至連民進黨女“立委”都是粉絲，現任台灣民眾黨籍新竹市代理市長、前“立委”邱臣遠過去還自稱“立院劉德華”，還曾是劉德華後援會長，這都可以顯示劉德華在台灣擁有不少歌迷。



從此現象似乎可以看出，民進黨現在已將“抗中保台”這張牌打到極致，未來是否連藝人要在台灣舉辦演唱會，都必須要先表態“挺台反中”？不表態就不讓舉行嗎？這樣演變的話，民進黨還能自豪地大聲說台灣是民主自由的社會？或者民進黨政府乾脆直接規定哪些沒有表態過“抗中保台”的藝人都不要到台灣，直接拒絕入境就好？綠營有些政治人物為了個人政治利益已操作過當，極大可能讓民眾產生反感，最終只能保住一小撮基本教義派，卻趕走相對理性的選民，這是民進黨樂意看到的結果？