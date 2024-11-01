總預算卡關　綠啟動陸空聯合作戰對付藍白

卓榮泰今天針對2025年度政府總預算案進行專題報告。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月1日電／“行政院”總預算卡關，加上之前“財劃法”、“國土計劃法”等修正，又面臨“選罷法”、“憲法”訴訟法”等草案恐登場，在野黨來勢洶洶，民進黨中央5月起就展開備戰狀態，組織部、政策會、新聞部及新媒體中心跨部門黨務主管展開22縣市巡訪，對接中央地方資源和戰力，透過“三層次”組織盤整，直球對決藍白卡總預算，開展陸空聯合作戰。



“行政院長”卓榮泰及相關“部會”首長在11月1日及5日，會赴“立法院”報告“114年度“中央政府”總預算案”，及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”。但是對於在野黨給予“補考機會”，是否過關，民進黨也沒把握，因此畫出戰線，“立法院”黨團屬於前線部隊，應戰在野黨團，黨中央為後勤支援，供應子彈。



根據《中時新聞網》報導，民進黨內人士指出，5月林右昌接任祕書長後，跨部門整合，黨務主管啟動22縣市巡訪，這次地方尋訪是繼“反濫權護民主”後，第二戰是“總預算案”，透過組織部、以組織為主的副祕書長何博文及祕書長林右昌“三層次”盤整。



“三層次”分別由林右昌主責全台22縣市、宮廟，並代表主席贈揭匾；何博文是以地方黨部、各議會黨團、社團、信賴系統及強化客家、新住民、原民為主；組織部則負責各地方黨部、各議會黨團。



民進黨目前正在苦戰的“立法院”，面對的就是總預算案攻防，黨中央啟動的中央地方協作機制，開展基層輿論戰，協防“政院”，各地議員接力回擊，10月22日由林右昌從新北點火邀集新北市黨公職座談，與新北市黨部主委“立委”蘇巧慧從地方展開逆襲之戰。



黨內人士說，林右昌上任後的第一戰是“反擴權護民主”，在全台各縣市超過200場基層座談，總預算案為第二戰。



黨內人士說，除了規劃祕書長地方尋訪的組織陸戰，文宣的空戰戲碼從中央黨部開鑼，黨中央近日為總預算案召開的記者會，劍指非執政縣市，以六都為先，結合在地議員，把戰線拉到黨中央。

