京華城案北院今開延押庭　柯文哲力拼交保

台北地院定1日上午9時30分開延押庭，預期柯文哲將力拚交保。（中評社 資料照) 中評社台北11月1日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案，柯文哲羈押在台北看守所今天進入第58天，由於首個羈押期將於11月4日屆滿，經北檢提出聲請，因受康芮颱風影響改期，台北市今恢復上班上課，台北地院定今日上午9時30分開延押庭，預期柯將力拚交保。



柯文哲今年9月5日裁定羈押禁見，偵查中的第一次押期在本月4日屆滿。法院周二已就柯文哲的延押案召開限制閱卷庭，檢方與柯的律師團成員鄭深元、蕭奕弘、陸正義共同討論方式、範圍及內容。



綜合台媒報導，由於在押被告的首個羈押期相繼屆滿，經北檢聲請，北院陸續裁准延押的被告依序為應曉薇、沈慶京與北市前副市長彭振聲，再定今天上午9時30分對柯文哲開庭，最晚11月4日會做出裁定決定是否續押。至於朱亞虎、李文宗因押期尚未屆滿，尚待檢方決定是否聲請延押。



北檢指揮廉政署偵辦京華城案，繼聲押禁見涉行收賄的被告威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及柯文哲等人後，今年9月底，再展開行動以違背職務行、收賄罪，聲押禁見威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗獲准。