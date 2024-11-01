柯文哲上銬換裝抵達延押庭　零星小草聲援

民眾黨主席柯文哲下囚車。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見滿2個月，台北地檢署聲請延押，台北地院今天早上開庭審理。柯文哲上午9點40分抵達北院囚車道、進入候審室，比原先預定時間晚10分鐘，柯雙手被上銬，換了新的囚服，面對媒體喊話提問不發一語。



台北地院外有聚集10名左右零星小草（民眾黨支持者簡稱）舉牌聲援柯文哲，警方不敢大意，安排警力在場維安避免有衝突意外的發生。



柯文哲延押庭原預計10月31日下午2點舉行，但因遇到強颱康芮來襲，全台放假，北院宣布順延至1日上午9點半。今早因台北市街道上還有許多災損、樹倒等情形，全市大塞車，柯文哲從土城看守所提訊來的囚車，遲至9點40分才抵達。



由於有台灣民眾黨籍、中國國民黨籍“立委”認為院檢應保障柯文哲的權益，載柯文哲的北院囚車到囚車道時，與候審室貼得緊緊，法警特別引導、避免柯文哲穿囚服上手銬的模樣被大幅度拍攝、捕捉到畫面，其他被告則正常行走。



柯文哲第一位下車進候審室，他今天和以往穿黃衫囚服不同，此次身穿深藍色短袖POLO衫、深藍色長褲、藍白拖、雙手上銬、戴塑膠框眼鏡，臉色一如往常平淡。中評社等記者喊話“主席是否要認罪？”、“擔不擔心又被延押？”等語，柯均未回。其他多名被告則陸續下車。

