台買千架攻擊無人機　馬文君：幫美消庫存？

藍委馬文君質疑，烏克蘭實戰結果驗證，“彈簧刀”無人機毀傷力有限，真的合乎台地面部隊需要？（馬文君臉書） 中評社台北11月1日電／台灣將向美國採購上千架“彈簧刀”攻擊無人機，中國國民黨籍“立委”馬文君昨日指出，彈簧刀在烏克蘭戰場實戰經驗，暴露航程短、戰鬥部較輕、毀傷能力有限問題，連烏克蘭都不想要，台灣採購是否在為美國作業績、消化庫存？



藍委馬文君昨日在臉書發文表示，根據彭博社報導，台灣向美國採購上千架“彈簧刀”攻擊無人機，但此時此刻，正在激戰中的烏克蘭戰場所呈現的是，美國援助的“彈簧刀”並沒有取得顯著的戰果，至少到目前為止，烏克蘭軍方並未公開請求美國繼續供應“彈簧刀”。為什麼？



馬文君說，因為“彈簧刀”家族航程短，戰鬥部較輕，毀傷能力有限，烏克蘭軍方以實戰驗證的結果，是否合乎台軍地面部隊的需要？軍方是不是應該進行更多的測試評估，得到更專業的結論，而不是由美方單方面強行塞給我們？說句不好聽的，連烏克蘭都不想要，台灣是幫美國做業績，消庫存？



馬文君強調，現代無人機就像消耗性的彈藥，除了品質之外，也應該考慮數量對於作戰的影響。以“彈簧刀”家族如此昂貴的單價，勢必會擠壓其他小型無人機的採購數量，民脂民膏應該用在刀口上。每一場戰爭都不相同，台灣需要無人機，但必須是能在台灣獨特的情境下作戰的無人機。她將要求“國防部”針對這筆採購，提出完整的評估報告。