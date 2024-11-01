藍推增老農津貼　吳思瑤：違法修法後患無窮

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月1日電（記者 黃筱筠）多位中國國民黨籍“立委”提案調高老農津貼由現行每月新台幣8110元調升至12000元，但“立法院”預算中心卻認為這會排擠其他農業政策預算。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，非常肯定民代爭取地方建設，但是否找到合宜財源，會否殘害財政紀律等。現在要增加老農津貼就是禁伐補償條例的翻版，違法修法成為“立法院”慣例、常態，真的後患無窮。



台“農業部”今年初宣布，老農津貼每4年隨消費者物價指數（CPI）調整，1月起老農津貼調漲為8110元，這也是老農津貼的第三度調漲。不過，藍綠“立委”從上會期就提出加碼的修法版本，最高加碼為國民黨“立委”張嘉郡所提，改為明年起每月調高至12000元，並每年依照CPI調整一次。



“立法院”預算中心最新報告指出，老農津貼雖按消費者物價指數每4年調整一次，仍不足支應基本生活開支；且已占“農業部”預算近4成，若再提高給付水準，恐影響其他重要農業政策施行與計劃推動，不利於農業的永續發展。



吳思瑤指出，執政團隊強調恪遵“憲法”與預算法，根據“憲法”第70條與預算法第91條，都明定“立委”沒有增加預算權力，要增加預算要與“行政院”進行徵詢，要有可行的資金來源。“憲法”不分顏色，不是民進黨執政才改了，有關老農津貼在野黨要加碼，非常肯定民代爭取地方建設，但是否找到合宜財源，否則會殘害財政紀律。

