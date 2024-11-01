小草聲援柯文哲延押庭　遭舉牌警告違法

警方舉牌警告小草違法。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見將滿2個月，1日出庭延押庭，10名左右的柯文哲粉絲小草一早冒雨聚集在台北地檢署、地方法院外舉牌聲援柯文哲大喊“放人！柯P加油！”但因小草並未合法申請集會，行為已觸法，警方舉牌“警告行為違法”，要求小草離開，但小草仍堅持不離，面對隔柵繼續抗議。



柯文哲羈押將滿2個月，今日上午9點40分從土城看守所借提至北院出庭，柯文哲第一位下囚車，換了新的囚裝，一頭灰白髮，與以往頭髮變黑有所不同，柯看似神情凝重，被法警帶至候審室，準備出庭第四法庭。辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘已到場。北檢則為忠組主任檢察官江貞諭、檢肅黑金專組檢察官林俊言、檢察官郭建鈺、金流高手女檢察官陳玟瑾。延押庭承審法官仍為羈押庭法官呂政燁。



柯文哲尚未到場時，小草就已在北檢北院外集結，人數10幾名，中壯年男女皆有，舉起“放人”2個大字的旗幟，還有“押人取供、沒有金流證據、放任特定媒體、剷除異己”等標語。轄區的台北市警局中正第一分局警方不敢大意，一大早架設好隔柵，以防衝突，出動數十名警力維安。



由於小草並未合法申請集會遊行，且北院等司法機關外依法不得聚集，中正一分局員警舉起“警告違法行為”的標語牌子，並拿出大聲公表示小草等人的行為已觸法，請盡速離開。

