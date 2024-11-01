政治獻金納新型態捐款？綠認為可討論

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月1日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城弊案羈押禁見，檢方持續追查其政治獻金申報不實案。“立法院”預算中心提出報告指出，“監院”應通盤檢討政治獻金的查核限制，討論是否將直播捐款（抖內）、虛擬貨幣等新型捐贈納入政治獻金的範疇。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，有關於新型態捐款方式，例如網路節目抖內與虛擬貨幣等要能依法申報，若要與時俱進對《政治獻金法》修法，也可以討論。



“立法院”預算中心指出，“監察院”近10年政治獻金查核案，整體不處罰比率逾五成，並以擬參選人之不處罰比率最高。預算中心也表示，“監察院”應通盤檢討政治獻金的查核限制，例如直播捐款（例如抖內）、虛擬貨幣等新型捐贈是否應納入政治獻金的範疇。超過新台幣10萬元的支出，是否應以政治獻金專戶匯出以勾稽金流等，這些都應加強與政治獻金法主管機關“內政部”以及相關部會研議法規制度的健全及完備事宜。



吳思瑤表示，政治獻金查察是“監察院”職責，不管當選或是擬參選人都要受到規範。至於新型態捐款方式網路節目捐款與虛擬貨幣等，也要能依法申報。針對《政治獻金法》可以與時俱進再做升級與調整。



她指出，但是每位政治人物都要依循《政治獻金法》規範核實申報。預算中心針對擬參選人被開罰比例比較高，可能是首次參選沒有經驗。對於法規可能比較不清楚。但是對於參選多次的人，應該要熟稔，依法申報是參選者的應盡義務，對於《政治獻金法》與時俱進修法，也可以討論。