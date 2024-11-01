前台南議長郭信良遭重判13年　牽動效應大

前台南市議長郭信良。（中評社 資料照) 中評社台南11月1日電／無黨籍前台南市議會議長郭信良，因涉及市地重劃弊案，被控收賄、勒索超過千萬台幣，台南地檢署去年偵結起訴，今天台南地院一審宣判，法官認為郭男涉犯公務員藉勢藉端勒索財物罪，判處13年有期徒刑、褫奪公權8年，並沒收新台幣650萬犯罪所得，全案可上訴。



原是民進黨籍的郭信良是7連霸議員，2018年因未獲民進黨提名角逐議長，宣誓就職時宣布退黨，且在國民黨和無黨聯盟支持下當選議長，但2022年不敵民進黨提名的邱莉莉，連任議長失利。台南地方政壇皆知，郭信良和蔡英文交情甚好，但與現任的賴清德不對盤，雙方在台南各擁勢力且不斷角力，此次郭遭重判，可能將牽動台南接下來2026選舉的地方政治版圖的位移。



郭信良此次被控涉犯市地重劃弊案，涉嫌收賄及勒索1300萬元，南檢2023年7月偵辦聲押獲准，去年偵結起訴，今天台南地院一審宣判，法官認為郭男涉犯公務員藉勢藉端勒索財物罪，判處13年有期徒刑、褫奪公權8年，並沒收新台幣650萬犯罪所得，全案可上訴。



郭信良、台南市安南區佃西裡長高進見涉嫌在佃西自辦市地重劃案藉勢藉端向業者廖堅志索賄新台幣1300萬元，台南地檢署去年9月依貪污等罪嫌起訴郭信良等人，並建請法院對郭信良、高進見從重量刑後，台南地方法院歷經1年多的審理，1日對郭信良重判13年、褫奪公權8年，高進見貪污判刑9年、教唆偽證罪判6月，2人不法所得各650萬元均沒收；廖堅志免刑。

