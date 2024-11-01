高雄山區交通嚴重受損　滯留370人待援

台20線南橫公路明霸克露橋河床便道遭沖毀，1日上午荖濃溪河水暴漲情形。（高雄市原民會提供） 中評社高雄11月1日電（記者 蔣繼平）受到颱風康芮影響，台灣南部高屏溪上游主流的荖濃溪河水暴漲，台20線南橫公路明霸克露橋河床便道遭沖毀，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里再度面臨交通受阻，共滯留370人。高雄市“原民會”1日上午表示，桃源區3個里已準備20天充足物資、人員均安。“交通部”公路局南區養護工程分局甲仙工務段將視現場情況進行搶修。明霸克露鋼便橋7月底曾遭颱風凱米沖毀，後續改以河床便道通行，但再遭颱風康芮沖毀。



颱風康芮出海後已於1日凌晨2時減弱為輕度颱風，並一路北上遠離台灣，但其外圍環流仍持續影響中南部地區。氣象署針對15縣市發布豪雨、大雨特報，其中高雄與屏東山區為大豪雨等級。由於康芮颱風襲台期間帶來強勁風雨，位於台灣南部、為高屏溪主流上游的荖濃溪暴漲夾帶土石沖擊，導致台20線明霸克露橋河床便道流失100公尺，造成高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里因交通中斷，再度成為孤島。



高雄市“原民會”1日上午指出，高雄市3個原民區茂林、桃源、那瑪夏共14個里均在颱風發佈陸警前已備妥14天以上物資，包括麵食、罐頭、蠟燭、睡袋、泡麵、尿布、奶粉和飲用水等物品。其中桃源區北三里的復興里、拉芙蘭里和梅山里，因風災容易受到玉穗溪暴漲造成明霸克露橋那段施工路段交通受阻，族人無法對外通行，因此物資整備上需備妥20天以上，以防搶通路段時間太長。

