任郭台銘副手受牽連　賴佩霞遭檢舉出庭應訊

賴佩霞以被告身分出庭後請回，離開台北地檢署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）曾以無黨籍連署2024大選的鴻海創辦人郭台銘副手、女藝人賴佩霞1日突然現身台北地檢署，據瞭解，賴因遭檢舉涉嫌違反《心理師法》，不具心理師資格卻對外宣稱提供心理諮詢服務，賴佩霞出庭約1小時後離去。



台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲涉嫌京華城圖利案，今早出席延押庭。豈料賴佩霞同時也現身北檢。賴佩霞出庭前與出庭後，均被媒體詢問有什麼想解釋或說明？賴佩霞僅搖搖頭，出完庭後被請回，面帶燦爛微笑、雙手合十，並與辯護律師僅對媒體頻說“謝謝大家！小心、小心！”在媒體重重包圍下上車離去。



賴佩霞現年61歲，從演出台灣連續劇《人選之人》飾演台灣領導人而出名，賴佩霞擔任過歌手、演員、作家等，對外自稱是心靈講師、有提供心理諮詢服務。



據悉，賴佩霞在“賴佩霞／好好說話”網站上，宣稱提供情緒精神、身心症狀等議題一對一諮詢服務，但在競選時，被民眾向台北市衛生局檢舉，賴佩霞不具心理師證書，卻提供心理諮商相關服務，有違反《心理師法》第42條第1項“未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務”之嫌。台北市衛生局依法對賴佩霞裁處3萬元新台幣罰鍰。



北檢今年初以“他”字案偵辦，今天首度以被告身分傳喚賴佩霞到北檢2樓偵查庭說明。賴佩霞日前曾透過助理表示，絕無蓄意違法意圖，一直恪守專業規範，未料因參選公職引來插曲，實感遺憾，她坦承面對各方檢視、指教，配合相關單位調查。