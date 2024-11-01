蘇花公路隧道遭土石流掩埋　畫面驚人

台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。（照:公路局提供） 中評社花蓮11月1日電／強颱康芮襲台帶來狂風豪雨，花東地區首當其衝，公路局在10月30日深夜預警性封閉蘇花公路，今天清晨初步完成搶修工作，不過台9線“匯德隧道”北口遭土石流掩埋，坍土方約12000立方公尺，預定明天中午才能搶通，其餘路段預定今日上午9時解除預警性封路。



公路局指出，昨日蘇花路廊台9線、台9丁線受康芮颱風強風及劇烈降雨影響，造成蘇花路廊發生多處落石坍方、土石流及樹木傾倒災情，公路局東區養護工程分局南澳工務段災害搶修團隊於今天清晨，已完成轄線朝巡及初步搶修作業。



公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，今晨完成台9線、台9丁線蘇花路廊的巡查及初步搶修，目前台9線161.3公里處匯德隧道北口土石流坍土方約1萬2000立方公尺，長度約300公尺，寬度15公尺，平均厚度也有4公尺，預計明天中午搶通。



除了匯德隧道北口，其餘路段預定今天上午9時即解除預警性封路；台9線蘇花改蘇澳到東澳路段取消降速通行，恢復每小時70公里的速限。



公路局提醒用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。