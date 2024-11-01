不受柯案影響　盧秀燕、蔡壁如互動熱絡

台中市長盧秀燕與市府顧問蔡壁如互動熱絡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月1日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北京華城弊案遭羈押禁見，黨內風波不斷，創黨元老、台中市府顧問蔡壁如日前也遭媒體指稱涉案，並被民進黨台中市議會黨團要求赴議會備詢，中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此態度低調，未有所表態。今天盧秀燕和蔡壁如兩人一同出席公開活動，互動熱絡，似乎未受相關爭議影響。



柯文哲涉台北京華城容積率圖利案遭羈押禁見滿2個月，檢方聲請延長羈押，北院1日召開延押庭，將決議是否延押。民眾黨自從柯文哲遭押後，黨內也不安定，與柯文哲共同創立民眾黨的蔡壁如近期爭議連連，除了被指涉入京華城弊案，又因為公開談論柯文哲父親的病情，遭柯文哲胞妹柯美蘭抨擊“閉嘴”，連帶掀起民眾黨內鬥風暴。



由於蔡壁如是台中市政府有給職顧問，月薪高達新台幣12萬元，民進黨台中市議會黨團也將矛頭指向蔡，同時質疑盧秀燕用人不當，甚至包庇蔡壁如，不讓蔡赴市議會備詢。面對蔡壁如相關爭議，盧秀燕一律不予回應，態度低調，地方政壇原本揣測，盧秀燕可能因此不滿，若無法容忍，甚至會切割蔡壁如。



盧秀燕、蔡壁如1日共同出席“清水國中57週年校慶運動會暨行健樓重建落成啟用典禮”，這是在蔡捲入多項爭議後兩人首次在公開活動同台，媒體關注雙方互動情況。隨然兩人隔開入座，不過盧秀燕仍邀請蔡壁如上台與學生互動，並多次喊“蔡顧問辛苦了”，還牽著蔡的手，在媒體聯訪時，蔡壁如也站在盧秀燕背後，兩人關係似乎未受影響。政壇指出，盧秀燕有意布局大位，不會輕易破壞藍白合作關係。