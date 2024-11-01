吳思瑤提有五利刃醞釀民主政變　要卓因應

綠委吳思瑤以跨族群語言質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月1日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日質詢“行政院長”卓榮泰，以客家話、原住民鄒族語以及新住民越南語跨族群語言，說明表達不同族群對於總預算通過的心聲，“行政院長”卓榮泰聽了也說，誠意一百分。



吳思瑤在質詢時也點名中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，請求韓國瑜院長現在總預算案衹有進了二分之一步，答詢之後不確定是否交付委員會審查，韓之前無視她在朝野協商的請求，希望進入審查階段好好專業審查，下周二答詢之後希望可以交付審查，“莫忘世上苦人多”，但在主席台上的韓國瑜對此並未有過多的表情。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“閣員”到“立法院”進行明年度總預算案等編制經過報告，並備質詢。



吳思瑤是今天排定第一位質詢的“立委”。她一上台再度重申，“行政院”、“立法院”都要善盡“憲法”忠誠義務。總預算案經歷過風風雨雨，卓院長今天可以進到“立法院”報告。但是擋預算的國民黨“立委”，“小貓兩三隻”，民眾黨8位“立委”都沒有出席，她表達遺憾。如果在野黨關注總預算，怎麼不出席聆聽。



她也說，現在戰場就在“立法院”，中國大陸要用台灣民主破壞台灣民主，這是隱形民主政變，你認同嗎？



卓榮泰答覆說，台灣是民主深化國家，民主可以利用民眾力量方式改變，但是若用其他非法行為改變，民眾無法接受。

