卓榮泰、傅崐萁火爆互嗆　韓國瑜苦笑回應

左起，邱泰源、卓榮泰及陳駿季。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月1日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰今日赴“立法院”報告明年度總預算案編列經過，面對中國國民黨團總召傅崐萁的質詢時，兩人激烈火爆互嗆，傅拍桌痛批卓不執行“立院”通過的法律與決議，是瞧不起全台人民，卓則反批傅以偏概全造成錯誤印象，極度不負責任。卓一度向主持會議的“立法院”韓國瑜喊話，強調傅的言論連韓都無法接受，但韓國瑜只用苦笑來回應。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，遲遲無法付委，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”報告“中央政府”總預算案”及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過並備詢。



傅崐萁質詢時表示，“行政院長”不能不守法，包括禁伐補償、公糧收購、健保點值，這是已經通過的法律與主決議，結果“行政院”到現在還不執行，我們真的很詫異。禁伐補償通過的版本還是民進黨“立委”所提，民進黨黨團三長還有簽字，這個法律案在“立法院”已經正式通過，“行政院”卻不執行，這是不是看不起原住民？



卓榮泰表示，這樣的指控我們無法消受，我們沒有瞧不起任何族群，但“立委”也應該尊重憲政，此預算有無向“行政院”爭取過？有無指名彌補資金之來源？法律沒有按照應有的程序提出，我們當然要提出我們的救濟。

