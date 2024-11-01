律師李育昇：柯延押機會高　有對價可辦收賄

富達法律事務所主持律師李育昇接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見滿2個月，1日出席延押庭。富達法律事務所主持律師李育昇接受中評社訪問分析，柯文哲被延押機率高，若延押2個月，台北地檢署檢察官須完成起訴，否則將會被釋放，檢方勢必力拚起訴，除貪污治罪條例的圖利罪外，如查到與威京集團有對價關係，即使是政治獻金，也可朝違背職務收受賄賂罪辦理。



李育昇表示，目前涉入京華城案的柯文哲、時任台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲2024競選總部財務長李文宗等6人被收押，彭、沈、應被裁定延押，柯文哲是主要的核心被告，被延押的機率非常高，延押的理由可能朝向還有相關的舊部屬沒傳喚到案，有證人或其他共犯、例如柯前秘書許芷瑜在逃未到案，基本上被延押可能性是非常高，接下來2個月繼續在土城看守所。



李育昇說，許芷瑜被依涉犯政治獻金法被告通緝，人在日本、被註銷台灣護照，看起來檢察官認為有隱匿情形，檢調還在查京華城案到底收受賄賂的方式，是否用透過政治獻金形式交付。



李育昇是英國新堡大學法學博士，律師執業20年，現任富達法律事務所主持律師。歷任勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理、德勤商務法律事務所資深律師、建業法律事務所、中國文化大學兼任助理教授、高雄師範大學兼任助理教授、中山大學生物醫藥研究所兼任講師等。專業領域為國際國外問題、企業法律事務。

