李四川出戰新北市？子弟兵宋立彬：他不會選

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍新北市長侯友宜2026任期屆滿卸任，接班人選討論度日益升高。國民黨部分，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷都被視為潛在人選，雲朗集團總經理盛治仁也被點名。李四川嫡系子弟兵、國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問表示，李不會出來選，甚至很困擾，因為政治上就怕鼓舞到最後變成真的。宋立彬也說，非典型政治人物，講真話做實事，也不一定會受高層喜歡。



宋立彬，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，宋立彬來自政治家族，父親是縣市合併之前的前縣議員宋萬春，其父雖淡出政壇但在高雄梓官區根底深厚。



宋立彬是李四川的嫡系子弟兵，並稱李四川為乾爸，關係深厚。宋立彬表示，李四川出身公務體制，對於政治渴望追求沒有比政治人強烈，是做事情的人，會去爭選新北市長嗎？他認為真的有點難。當初朱立倫2018年卸任新北市長，李四川就是一個最適合的接班人選，但當時被朱立倫徵詢時，李四川也是拒絕了，若7年前就已拒絕，怎會7年後又想選呢？光這點就不合理。



宋立彬表示，這與李四川的人格特質有關係，李四川是在哪裡做事都可以，不一定要擔任行政首長職位。另外李也已經66歲了，一生都在為“國家”打拼，為地方建設努力，30幾年來也累了，“我乾媽也不會同意”。以他自己對李四川的瞭解，“人格特質、對政治沒有欲望、人生規劃”這幾點來講，李不會出來選。



宋立彬表示，侯友宜欽點劉和然想要交棒，但劉非政治型人物，也是偏幕僚型的人物。當初李四川聲量會高，是因為來高雄當副市長，加上人格特質獲得市民肯定，又幫韓國瑜助選2020大選等因素。劉和然沒有經過這些環境去磨練去凸顯，短時間聲量沒辦法起來，選市長不是在地方熟就可以，還需要政治魅力。



宋立彬表示，現階段是經過媒體放話，加上旁邊的人在鼓舞，有時候敲鑼打鼓也是一種拋磚引玉，其他想選的人就會著急起來，譬如洪孟凱最近就跑得很勤，跨區域活動很多，反之其他不想選的人就不會有動作。但李四川受邀去新北跑活動幫忙剪綵，其實很正常，他本來就是新北的人，只是因為2026氛圍會被做文章。

