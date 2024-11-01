台灣被美國吃定？劉大年揭殘酷現實

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長劉大年。（中評社 資料照） 中評社台北11月1日電／美國2024大選結果牽動全球，尤其美中台關係不只涉及政治，更與經濟發展有關。中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長劉大年日前接受Podcast節目“敏迪選讀”專訪時表示，特朗普在第一任總統任期時有部分執行“關稅治百病”的策略，現任總統拜登雖曾批評，但還是跟著該政策，因此美國總統最在意的是“不能賺美國太多錢”，而若特朗普當選更會以高關稅對付各國。然而此時最重要的就是擁有“很強的貿易談判專家”群，台灣這方面必須做好準備。



根據《中時新聞網》報導，全球化面臨巨變，關稅壁壘似乎將成主流，而台灣至今都無法與美國簽自由貿易協定（FTA），未來關稅高牆一建立，該怎麼辦？尤其特朗普已表明對各國提高關稅，更讓台灣人感到憂心。對此，劉大年表示，美國還不願跟台灣簽FTA，跟美國政策有關係；特朗普在2016年選贏後，2017年上任第一件事情就是美國退出跨太平洋伙伴關係協定（TPP），他的理論是美國過去簽了14個FTA，美國全面自由化，但別國“可能大門開了，小門沒開”，就是說外國產品容易賣到美國，但美國產品不易賣到國外，最大證據就是美國有高額貿易赤字，因此認為“美國被吃豆腐”。



針對特朗普“關稅治百病”的策略，劉大年說，特朗普在第一任期時也有部分執行，2017年時展開對大陸的貿易違反智慧財產權的調查之後，後來宣布違反，任內一共課了4次關稅，而現任總統拜登在2020年選舉時有批評到特朗普該政策，但上任後沒有動，還在今年5月加碼以電動車為主的8大類產品，雖然拜登、賀錦麗沒有那麼相信關稅功能，但還是跟著該政策。



那麼美國未來總統會怎麼做？劉大年透露，特朗普覺得“全世界都欠美國”，北約、日本、韓國、台灣都欠，所以才說收保護費、台灣半導體搶美國生意。如果上任之後，第一將對全世界產品課稅，對美國所有的進口品都加徵10%關稅，這以前沒人做過，歐盟一定會報復，但小國不敢報復，因此也會形成貿易戰、增加通膨壓力。至於賀錦麗，他認為是傾向於對大陸的制裁，像是課關稅、投資管制等。



劉大年說，特朗普比較走單邊，以美國為軸心，對中國大陸課關稅、懲罰性關稅，拜登強調結盟方式，呼朋引伴找一些盟友，叫做“信賴夥伴”。可是特朗普認為靠美國就行，非常相信以美國力量就夠，因“美國付出太多、得到太少！”



劉大年也表示，因為美國不願與台簽FTA，因此就與台灣談1對1的“台美21世紀貿易倡議”，雙方在供應鏈、勞權上討論共識，但有關稅的部分、實質互惠的問題則無結果。他強調，在貿易戰來臨時，最需要就是談判高手，例如任何國家跟美國談判的時候壓力都很大，但像歐盟有很強很有經驗的貿易談判專家，在貿易談判時就較能掌握優勢。



劉大年補充，當初台灣曾想加入美國等13個印太地區國家組成的印太經濟架構，就是因為“13對1”：台灣聯合其它國家與強勢的美方商談，比較有利；但如今“台美21世紀貿易倡議”，是台美“1對1”談，而美國人經驗豐富、準備充分，台灣挑戰度高。



劉大年認為，政府全盤接收美方主張也可以，但我們也要提出自己的版本，也就是“你給我這個版對不對，那我也要一些1234……（條件）”。他並透露，因為美國跟歐盟都很強勢，政府可以照美國框架去談，“但我們想要的東西也要表達出來”。惟台灣也要準備好談判專家。