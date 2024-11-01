北院裁定柯文哲延押2個月　將在看守所跨年

柯文哲律師鄭深元（右）、陸正義（左）臉色凝重不語。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見將滿2個月，1日出庭延押庭，中午已開完結束，延押庭承審法官呂政燁下午4點半宣布裁定結果，確定再延押2個月，預計押至明年1月5日，將在看守所內跨年。



柯文哲9月5日裁定羈押禁見，偵查中的第一次押期在本月4日屆滿2個月。柯今日上午9點40分從土城看守所借提至北院出庭，赴第四法庭。委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘到場，北檢則為忠組主任檢察官江貞諭、檢肅黑金專組檢察官林俊言、檢察官郭建鈺、查察金流女檢察官陳玟瑾。延押庭承審法官仍為羈押庭法官呂政燁。



台北地方法院10月29日已就柯文哲的延押案召開限制閱卷庭，檢方與柯的律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義共同討論方式、範圍及內容。



鄭深元等3名律師中午12點10分步出台北地檢署、地方法院後，下午4點多鄭深元、陸正義聆聽結果。



呂政燁宣布裁定結果，延押2個月確定。鄭深元、陸正義臉色凝重，中評社記者追問是否提抗告？會覺得不公嗎？鄭、陸不予回應。



在北院宣布裁定延押後，柯文哲隨後被押解離開候審室，準備還押看守所。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，截至目前，京案收押的柯文哲、時任台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲2024競選總部財務長李文宗等7人中，已有應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等4人延押、吳順民1人交保、朱亞虎、李文宗等2人待裁定。