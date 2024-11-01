兩岸若戰爭　陳駿季：公、民糧可維持14個月

卓榮泰與陳駿季（右）答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月1日電（記者 鄭羿菲）兩岸關係緊張，若有戰事，台灣的糧食庫存能撐多久？台“農業部長”陳駿季1日表示，公糧法定庫存是3個月，但現行公糧平均庫存有7個月到9個月，而民糧至少可維持4個月，公糧加民糧可以維持14個月。



“賴政府”明年度總預算案因未依法編足原住民保留地禁伐補助金每年每公頃新台幣6萬元，及公糧收購價格每公斤調漲新台幣5元等相關預算，遭藍白聯手表決六度卡關。



台灣民眾黨籍“立委”林國成1日指出，收購公糧的價格13年來都沒調漲，因為無利可圖，要農民大量種植稻米是絕不可能，因為民眾為了顧三餐溫飽，若有好價錢幹嘛要交給公糧？



林國成說，當初有公糧收購政策，有2個大重點，一是戰備糧食，二是照顧農民，保證有一定收入，但若13年來物價什麼都漲，公糧收購價卻不漲，那等於是民進黨政府認為公糧政策不需要做，有種就直接撤回公糧收購政策，不要說得很好聽照顧農民，公糧收購的重點是政府得備好戰備糧的存量。



“行政院長”卓榮泰1日率行政官員赴“立法院”進行“2025年度中央政府總預算案”及“中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過並備詢。