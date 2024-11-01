洪孟楷激辯卓榮泰　批他換位置腦袋也換

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月1日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”會上，中國國民黨籍“立委”洪孟楷質詢“行政院長”卓榮泰，批評其早年支持在野黨變動預算，如今卻採取相反立場。同時他也指出民進黨在野時期要求政府的政策，如今執政後相同議題上採取不同立場，指責民進黨政府在預算編列上“回力鏢自擊”。雙方激辯不休，洪孟楷多次質疑卓榮泰“換了位置換了腦袋”，而卓榮泰則強調政策依預算法執行，並與洪孟楷激辯。洪孟楷在討論到政府誠信時，也關注近期在台灣引起極大關注的“財政部”抽獎造假疑雲，稱此事件嚴重損害公信力，要求迅速交代。針對抽獎風波，卓榮泰也表達不滿，稱“財政部”應徹查此紕漏，以避免動搖政府誠信。



洪孟楷質詢時不斷回顧民進黨與卓榮泰過去的雙標行為。他首先指出，卓榮泰早年擔任“行政院”發言人時對在野黨預算變動的支持，接著指出了許多民進黨在野時期所要求政府執行的政策，在執政後卻採取了不同的態度。洪孟楷稱現在民進黨是“回力鏢自擊”。



洪孟楷接著提到，政府大額編列的宣傳與打詐經費。他批評卓榮泰，將納稅人的錢用於“大內宣”，並認為此類預算流向特定媒體。他質疑，若政府施政真正符合民意，根本不需如此大筆經費宣傳。他舉例道：“宣傳費用甚至超過禁伐補償條例的經費，這種不成比例的預算安排，難免令人懷疑是政府為了維護形象而鋪排的大內宣。”



面對洪孟楷的連番批評，卓榮泰強調，所有預算編列均依據預算法程序，並指出政府的宣傳和打詐預算皆有其必要性。洪孟楷則強烈反駁，批評民進黨過去在野時的預算主張與現在的執政作為自相矛盾，暗指卓榮泰“換了位置換了腦袋”。



洪孟楷接著將話題轉向最近引發輿論風波的“財政部”抽獎弊案爭議，指控少數幾人重復中大獎的事件如同政府帶頭“詐騙”。他認為，“財政部”此舉已損害政府形象，並呼籲徹查。洪孟楷進一步批評：“財政部”是以‘一絲不苟’著稱，民眾報稅時漏報分毫都會被追究，然而如今卻在抽獎上爆出重大瑕疵，令人質疑其操作程序和管理責任。”



對於這一事件，“財政部長”莊翠雲解釋已經與“法務部”合作進行調查，並保證將於一周內公開調查結果。卓榮泰同樣對此事件不滿，呼籲“財政部”儘快查明事實，提出透明解釋。卓榮泰表示，“財政部”的公信力應受到嚴格維護，承諾將在一周內針對重復中獎事件進行徹底檢討，並強調“政府絕不容忍此類疏失”，力圖挽回信任。



洪孟楷最後強調，政府應以“依法編列”為依據，才能贏得民眾信任，而抽獎事件更突顯政府在管理層面的不足。他呼籲行政部門應進一步檢討，確保政策執行的透明與公正。