柯文哲延押2個月　民眾黨支持提抗告

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案。（中評社 資料照) 中評社台北11月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地方法院1日下午4點半裁定延長羈押2個月。民眾黨4點50分發出聲明表達遺憾且憤怒，民眾黨批評，如今司法已為民進黨效忠，檢方提不出足夠證據起訴柯文哲，反倒是配合媒體辦案，政治黑手更毫不掩飾介入司法。民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲提出抗告，還柯應有的人身自由



民眾黨表示，2個月前，柯文哲遭羈押禁見卻主動放棄抗告，籲請檢方窮盡一切努力釐清案情，後續北檢大規模約談民眾黨工與相關人等到案，令人遺憾的是，多數人與京華城毫無關聯。北檢直至柯文哲召開延押庭的今天，才再約談時任北市都發局官員等人“釐清案情”，檢廉作為不僅毫無邏輯，更形同虛度這2個月的光陰。



民眾黨說，回顧京華城容積獎勵審議過程，業主按《都市計劃法》提出申請，台北市政府依法受理，並經由台北市都市計劃委員會審議通過，一切依法有據，相信包含市長、公務員及都委會委員皆無“明知違法而為之”。



民眾黨指出，然而這2個月來鋪天蓋地的司法追殺、押人取供，特定媒體、名嘴帶風向“照三餐伺候柯文哲”，連合法政治獻金都被抹黑成收受賄款，實為司法配合媒體自甘墮落，讓司法變“私法”，對在野黨進行政治追殺。



民眾黨認為，司法應該是實現社會正義的最後一道防線，如今司法卻為民進黨效忠，賴清德說一套做一套，偵查不公開變成偵查大公開，掃黑肅貪實為整肅異己，碰到綠色權貴就雙標辦案，已讓司法公正蒙上陰影。民眾黨支持辯護律師團，依法為柯文哲提出抗告，循司法救濟管道，還柯文哲應有的人身自由。



柯文哲涉京華城圖利案，在9月5日遭北院裁定羈押禁見，北院1日再裁定延押2個月，而其他案件重要關係人，中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團沈慶京與前台北市副市長彭振聲也都被裁定延押。