台如何因應美國大選？廖義銘：回到九二共識

高雄大學政治法律系教授廖義銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月2日電（記者 蔣繼平）美國總統大選5日投票，近日共和黨候選人特朗普再度提及，“如果台灣要美國保護，就該繳保護費”等，選前再打台灣牌引發熱議。高雄大學政治法律系教授廖義銘接受中評社訪問表示，“台灣牌”等於安全牌，不然打其他三張牌“以哈、俄烏、朝韓”風險太大，但特朗普只是用選舉語言講出來，白宮不論由誰執政，執政邏輯一向如此。



至於台灣該如何自處，廖義銘認為，台灣應該繼續“保持現狀，強大經濟”，對兩岸關係、對美日都保持實質友好，保持現有的“對外克制、對內發展”。回到過去九二共識，一個中國各自表述，能夠與大陸好好做好生意，發展經濟比較重要。



廖義銘，台灣大學政治學博士。曾任“行政院經建會”副研究員、高雄大學第七任及第八任法學院院長。現任高雄大學政治法律系教授，研究領域：法律社會學、法政策學、行政學、立法論。



廖義銘表示，特朗普只是把美國政府長期以來的邏輯，轉化成選舉語言講出來而已，任何一任美國總統對台灣都是這種看法，意謂“我需要錢時向你要”、“你賺我太多錢不行”、“美國需要更多錢，在美國國內弄不到，就去外面弄，那就是日本、韓國、台灣、以色列”，這是二戰後美國長期以來的政治格局，向來如此。因此，白宮不論由誰執政，執政邏輯都是這樣。

