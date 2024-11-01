藍委揭觀光人數退至12年前　卓榮泰怪天災

卓榮泰備詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月1日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天質詢“行政院長”卓榮泰時指出，今年來台觀光人次大幅下修至750萬，與年初設定的1000萬人次目標相距甚遠，回到了12年前的水準。他質疑政府持續加碼觀光預算卻成效不彰。對此，卓榮泰回應，觀光人數下降主要受台灣多次天災影響，導致多個著名景點受損，政府將加速復原工作以振興觀光。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“閣員”到“立法院”進行明年度總預算案等編制經過報告，並備質詢。



洪孟楷質詢時首先指出，今年觀光人次預期由年初的1000萬人目標，甚至遠低於最初設定的1200萬，已下修至750萬人次，達成率未如預期。此外，針對今年和明年分別約70億和79億元的觀光經費。他表示，以往4年期延續性計劃的實際成效令人失望，批評目前觀光成果倒退至12年前的水準。卓榮泰回應，觀光人數下降主要受台灣多次天災影響，導致多個著名景點受損所致。



洪孟楷不滿卓榮泰的回應，他以國際比較為例，強調日本和泰國等國在面對天然災害下，旅遊人次仍創新高，反觀台灣，觀光佔GDP比例年年下降，其中對南部地區的影響尤為嚴重，因南部相較北部更依賴觀光經濟，受影響甚鉅。



卓榮泰回應指出，確實受國際因素和自然災害影響，但政府已著手修復受損景點，期望透過加強維護與推廣，逐步恢復旅遊市場。洪孟楷則強調，觀光不僅牽涉經濟效益，更影響民眾的生活品質，要求政府必須重視觀光產業的永續發展並有效使用納稅人的經費。