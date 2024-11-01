金門小三通復航　年底將破120萬人次

截至2024年10月底止，經小三通出入金廈泉已突破100萬1193人。（中評社 資料照） 中評社金門11月1日電／金門小三通自2023年復航後，往來兩岸人次於今年10月30日正式突破100萬，預估年底將破120萬人次，顯示隨著兩岸政策逐步健康有序的開放，旅客來金人潮增多，將為金門觀光產業發展帶來另一波高潮，重返疫前小三通單年196萬人次的人潮高峰榮景，指日可待！



金門縣政府觀光處表示，自大陸福建省公安廳出入境管理局於9月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門的個人或團隊旅遊簽注以來，據統計其簽注來金旅遊的占比約86.83%及13.17%。福建居民相對於金門也比較熟悉，目前來金自由行的旅客占比最多，這表示兩岸觀光熱潮已穩步復甦，更重要的是，疫後的旅遊型態已產生“質變”。



觀光處長許績鑫強調，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業，具有指標性意義。現階段陸客雖已經逐步恢復，但旅遊型態已開始轉化，縣府觀光處除積極貫徹台灣民眾黨籍金門縣長陳福海營造金門友善觀光環境的理念外，也將延續推動以透過活動結合旅遊模式，吸引更多陸客經金廈泉小三通來金門旅遊外。陸續開放解鎖許多秘境景點，包含134高地及高洞-“凱旋坑道”，即所謂的“雙高”景點，期讓疫後來金的旅客可以更深入探索不一樣的金門風光，體驗在地截然不同的風情，為金門觀光發展再添生機。



據縣府統計，自今年1月1日起，截至10月底止經小三通出入金廈泉已突破100萬1193人其中陸港澳籍民眾約5萬5907人，約佔總人數5.58%，相較疫前陸港澳籍民眾占總數196萬，4成的人數雖相去甚遠。但若就10月26日團體旅遊人數247人次，個人旅遊人數高達662人次，單日909位陸客造訪金門，破恢復陸客來金旅遊後單日最多的陸客人數紀錄來看，顯示兩岸觀光已逐步回復中。



最後，許績鑫強調，金門屬“淺碟經濟”，整體觀光產業發展長期倚賴陸客來金觀光消費，惟國際局勢瞬息萬變，兩岸政策易遭國際情勢左右，“觀光政策”更易受兩岸突發事件影響。縣府除順應政策趨勢，也積極爭取中央政策支持，同時戮力開拓多元旅遊客源，以降低兩岸因素所帶來的不確地性，讓金門觀光健康永續發展。