台“農業部”：戰爭存糧14個月

藍委張嘉郡。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月1日電（記者 楊騰凱）“農業部長”陳駿季今日在“立法院”答詢時指出，台灣目前在的戰備存糧高達14個月，遠遠高出法定的3個月。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”報告“中央政府總預算案”及“中央政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”編製經過並備詢。



“賴政府”明年度總預算已經六度遭藍白聯手擋下，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元；第二，“立法院”決議公糧收購價格由每公斤26元提高至31元；第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。



但“行政院”未依照以上三點決議編入明年度總預算，其中禁伐補償部分，“行政院”編列每公頃4萬元，與修法的6萬元差了2萬元，引發在野強烈不滿，要求補齊預算。



國民黨籍“立委”張嘉郡質詢時指出，這次總預算案卡關，主要是三個點，包括禁伐補償、公糧收購價格、健保點值，朝野都努力想讓總預算通過，唯獨“農業部”似乎毫不在乎，公糧收購價格已經13年沒有調漲了，對於公糧收購價格每公斤提高5元毫無作為，感覺根本是事不關己，完全沒把農民死活看在眼裡。



張嘉郡指出，我們軍隊花這麼多錢買武器，到時候如果沒有飯吃，誰還有力氣打仗？



陳駿季表示，當初會有公糧收購政策，是因為需要擴大稻米種植面積，當時需要稻米，所以用公糧保障價格收購，現在稻米已經超收約20噸。現在戰備存糧，公糧加民糧有14個月，法定只需要3個月，但現在公糧加民糧高達14個月。



張嘉郡接著說，日本現在陷入米荒，超市每個人只能限購一袋，白米價格漲幅高達六成，這就是日本政府長期以來政策錯誤所至導致，因為日本1988年廢除了公糧保價收購制度，這就是造成日本米荒的原因之一，這就和目前“農業部”想做的事一模一樣，“農業部”就是想減少稻米耕作，就在限制稻作產量。



卓榮泰表示，維持必要的農產是台灣必要的命脈，我們不能減少農業的發展。



陳駿季分析，日本是因為季節的交替造成短暫缺乏。