柯文哲還押看守所臉色鐵青　小草悲憤聲援

民眾黨主席柯文哲臉色鐵青，不理會記者喊話，上銬的雙手多拿了份文件資料。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見將滿2個月，1日出庭確定再延押2個月，傍晚5點還押土城看守所，面對記者詢問臉色鐵青、不發一語。台北地院外的零星柯粉小草悲憤喊“台灣的選擇柯文哲！”



延押庭承審法官呂政燁下午4點半宣布裁定結果，柯文哲確定延押2個月並禁止通信、接見，自5日起至明年1月5日，成為京華城案被延押第4人。是否抗告？柯委任辯護律師鄭深元、陸正義不發一語離去。



柯文哲傍晚5點雙手上銬、多了件藍色長袖外套、身穿深藍色Polo衫、深藍色長褲、藍白拖、塑膠框眼鏡、一頭灰白髮、未戴口罩，但手上拿著一份資料文件。中評社記者喊“主席是否抗告？還是考慮認罪？覺得政治力辦案嗎？”柯臉色鐵青、不發一語上囚車，還押土城看守所。而柯文哲上車後，後方一名坐輪椅的平頭被告男子也跟著上車，一度被以為神似威京集團主席沈慶京。



北院外、捷運小南門站附近聚集10名小草，天色已暗，小草們悲憤喊“台灣的選擇，柯文哲！阿北加油！放人！”舉起“司法不公、押人取供、無金流證據、相信清白”等標語。數十名警力維安，用隔柵管制進出，目前未發生衝突。等柯文哲還押後，小草們就陸續離開。



據瞭解，今日北檢總共傳喚京案3證人、1被告，截至傍晚5點，已傳2證人，1證人今不來、1被告還在等。北院則提訊柯文哲。柯文哲最後一次偵查中延押期間，檢方將力拚今年底起訴柯文哲涉嫌貪污治罪條例圖利罪，並欲朝向違背職務收受賄賂罪偵辦。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，截至目前，京案收押的柯文哲、時任台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲2024競選總部財務長李文宗等7人中，已有應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等4人延押、吳順民1人交保、朱亞虎、李文宗等2人待裁定。