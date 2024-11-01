美大選影響台灣？卓榮泰：台美關係穩定

前排左起，台經長郭智輝、卓榮泰及“勞動部長”何佩珊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月1日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”會上，中國國民黨籍“立委”林德福質詢“行政院長”卓榮泰及“勞動部長”何佩珊時，關切美國總統大選可能對台灣經濟，尤其是勞退與勞保基金績效的衝擊。林德福指出美國總統大選候選人特朗普指責台灣偷走美國晶片產業的言論並質疑政府的應對策略，強調需未雨綢繆，以防外資利用“國安基金”牟利。卓榮泰回應說，台灣產業的競爭優勢及台美關係的穩定發展有信心，何佩珊則回應基金運作良好。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”報告政府總預算案及政府前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案編製經過並備詢。



林德福首先提到，特朗普曾指控台灣“偷走”美國晶片產業，並揚言對台灣晶片課徵高額關稅。林德福提醒政府，若特朗普當選，將可能對美國科技類股及連動的台股產生重大影響，尤其是目前勞退與勞保基金所投資的科技股，恐受波動衝擊。他擔憂，外資可能利用政府的護盤措施牟利，將“國安基金”當作“提款機”。



對此，何佩珊表示，勞退基金與勞保基金目前運作績效良好，並未有立即風險。然而，林德福不滿意這樣的回應，強調政府需防範於未然，尤其美國大選臨近，應及早擬定應對策略。



卓榮泰表示，台灣晶圓代工產業之所以領先全球，是因具備優秀勞工人力及完整產業鏈。他認為，台灣在全球供應鏈中的重要地位正日益提升，這將持續吸引國際需求，且台美關係穩定且持續強化，相信未來無論美國選舉結果如何，台美合作基礎不會動搖，但政府仍會加強相關努力。



林德福隨後提問，若特朗普再度施壓台灣繳納“保護費”或提高晶片關稅，政府如何回應。卓榮泰重申，台灣將全力保護自身利益，承擔國際責任，並肩負區域安全與穩定的角色，國際社會已充分肯定台灣的貢獻。