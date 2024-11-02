蔡東杰：台海安全的前提是中美之間有妥協性

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月2日電（記者 方敬為）針對美國總統大選走向對台海兩岸情勢的影響，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，美國兩大黨對中政策趨同，事實上，過去民主黨拜登執政近4年的路線，與前總統特朗普是大同小異，所以未來無論是共和黨特朗普捲土重來，或民主黨賀錦麗當選，只要中美競爭格局不變，台海都存在衝突風險。



蔡東杰提到，這次美國總統改選，基本上不會有太大的差異感，因為美國事實上正走向孤立主義，只是特朗普所表現得相對明顯，即使是賀錦麗當選，美國仍然會逐漸朝孤立主義方向邁進。換言之，美國未來會要求盟友必須有所付出，就如同特朗普認為台灣要支付保護費的概念，無論是誰執政，美國的盟友都可能要承擔更多成本。



蔡東杰認為，台海安全的前提是，中美之間具有妥協性，當雙方之間能夠基於某種目的達到妥協，去降低彼此的競爭性，台海安全係數就會升高，情勢就能相對穩定；而當美中只要處於競爭性較高的狀態下，就會相對危險。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



美國總統大選將於11月5日登場，對於大選走向，以及對台海兩岸情勢的影響，蔡東杰表示，目前特朗普與賀錦麗在民調上呈現五五波，不過，從2016年、2020年連續2屆大選以來，美國的大選民調不準確已成為學術問題，包括今年的民調在內，雖然大選結果未明，但有先前的情況，美選的民調數據呈現似乎有待商榷。



蔡東杰指出，2016年特朗普贏得大選，該屆選舉的民調出現最大的問題是，數據顯然低估了特朗普的支持度，即使在2020年特朗普敗選，但當年特朗普的民調表現與實際得票率也存在程度上的落差，這在美國已成為學術問題。

