賴清德指定謝銘洋代理“司法院長”

大法官謝銘洋。（照片：“司法院”網站） 中評社台北11月1日電（記者 黃筱筠）府方發言人郭雅慧今日表示，賴清德所提名的“司法院”大法官人事案，因“立法院”迄未審查，致“司法院”院長、副院長於今日起懸缺一事，“司法院”日前依法呈請賴清德指定代理院長人選，賴已核示請大法官謝銘洋代理“司法院”院長職務。



謝銘洋過去曾於2014年太陽花學運時，力挺學生佔領“立法院”議場，甚至公開批評“台大沒有把馬英九教好”。過去“教育部”駁回台大校長管中閔遴選案時，謝更公開在網路上連署，呼籲台大校方重啟校長遴選。



郭雅慧說明，“司法院”為“國家”最高司法機關，院長綜理院務及監督所屬機關。“司法院”院長、副院長同時出缺時，依據“司法院”組織法第7條第5項規定，由“總統”就大法官中指定一人代理院長，代理期間至繼任院長、副院長經“立法院”同意，“總統”任命之日為止。



謝銘洋為德國慕尼黑大學法學博士，專精智慧財產權法與科技法律領域，曾任台大法律學院院長、台灣法學會理事長、民間司改會董事，長期關注民主人權及司法改革議題，具高教行政經驗，學術成就亦備受肯定。



郭雅慧強調，“司法院”正、副院長及大法官為“國家”重要“憲法”職務，賴清德於8月30日提名張文貞等7位被提名人，均富深厚法學素養及進步民主人權理念，籲請“立法院”儘速完成同意權審查，讓被提名人早日就任，“司法院”得以正常運行，發揮功能。