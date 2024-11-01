上帝部落司馬庫斯對外道路全斷　剩3天存糧

康芮颱風過境，新竹縣尖石鄉被譽為“上帝部落”的司馬庫斯聯外道路落石坍方。（照:Smangus司馬庫斯粉專） 中評社新竹11月1日電／康芮颱風過境，新竹縣尖石鄉被譽為“上帝部落”的司馬庫斯，因為連外道路在13公里處、司馬庫斯2號橋處發生嚴重崩坍，造成雙向交通中斷，今天下午有部落居民拔山涉水徒步向外求援，傳出部落存糧剩3天，約百餘人受困。縣府原住民族行政處長雲天寶立即會同尖石鄉公所出發前往現場會勘，中國國民黨籍新竹縣長楊文科也指示相關單位“盡速搶通”。



據瞭解，位於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔約1500公尺的司馬庫斯部落，因受到颱風康芮帶來的豪雨影響，對外聯絡道路出現多處坍方中斷，且司馬庫斯二號橋沖毀，人車都無法進出，因山上停電且基地台斷訊，災情直到今天中午才有當地部落青年，徒步向外求援。



由尖石鄉泰崗部落出發的司馬庫斯產業道路全長16公里，但目前只挺進10公里至10K處，剩餘道路情況仍無法得知，但沿途大小落石不斷，且多處電桿斷裂，山區仍處於無電可用的情況。據向外求援的部落青年表示，司馬庫斯大概還有約百名居民受困，不過在颱風來臨前，外地遊客就已經撤出，並沒有遊客受困山上，目前部落存糧約可以支撐2到3天。



新竹縣府表示，原民處處長雲天寶在獲知災情後，下午已經與尖石鄉公所出發前往會勘，瞭解坍方狀況、搶通方式，將以最快的方式處理，新竹縣長楊文科聞訊後也指示相關單位立即前往搶通，盡早恢復通行。



新竹縣府原民處表示，目前瞭解司馬庫斯產業道路在4K及10K處出現2處落石、坍方，已前往現場瞭解中，將盡速搶通，以期盡早恢復通行，同時掌握到目前部落居民約150人，道路搶通前，若有必要時，消防局將申請空勤總隊協助投送物資。



楊文科表示，颱風雖已出境，山區仍有零星坍方及落石，也提醒民眾前往山區，出入務必注意安全，目前司馬庫斯部落聯絡道尚未請通，也請遊客暫時請勿前往。