受益政治正確極端主義　廖義銘估賀錦麗險勝

高雄大學政治法律系教授廖義銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月2日電（記者 蔣繼平）美國大選5日登場，進入最後倒數，多項民調呈現民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人特朗普之間差距極微。高雄大學政治法律系教授廖義銘接受中評社訪問表示，美國氛圍在於“政治正確極端主義”造成社會嚴重反感，導致拜登被換掉、賀錦麗民調拉不起來，但特朗普這次再戰並沒有全力訴諸保守美國人的價值，加上年紀太大，最後可能還是賀錦麗險勝。



廖義銘，台灣大學政治學博士。曾任“行政院經建會”副研究員、高雄大學第七任及第八任法學院院長。現任高雄大學政治法律系教授，研究領域：法律社會學、法政策學、行政學、立法論。



廖義銘表示，美國大選重點在於內政問題上面，從民主黨的奧巴馬、拜登執政下，某些州很左派（指支持平等原則和平等主義的政治意識形態）的立法，有得罪美國公民的氛圍，譬如“加州零元購”（Zero-dollar Shopping），起源於美國加州2014年立法通過，單次搶劫只要在950美元以下視為輕罪，警察很可能不去追捕，此法一通過立即成為犯罪者的護身符，也讓店家極為困擾。這種立法號稱保障少數民族、保障人權，但不該讓原本的社會倫理、治安受到破壞。



另外，不只是治安問題，廖義銘表示，移民政策導致各州出現社會問題、財政困難，甚至美國電影，少用幾個黑人演員就被輿論攻擊，只因為錄用黑人演員是政治正確，拍電影是一回事，歧視黑人是另一回事。甚至連電腦遊戲也會出現遊戲製作需要“政治正確”的問題，影響層面太廣。



廖義銘表示，在美國，可以重視黑人權益，或重視少數民族權益，但不能變成黑人或少數民族犯罪除罪化，這是兩回事。過於偏左，在民間社會會造成左派與右派立場分歧，美國內政現在就變成所謂“政治正確極端主義”，其實美國現在反賀錦麗、反拜登、反奧巴馬，真的讓美國民眾不喜歡的原因，就是因為“政治正確極端主義”太嚴重了。這也是2016年特朗普有機會當選美國總統，因為特朗普當時代表美國保守勢力，也就是反政治正確主義的人。



廖義銘表示，“政治正確極端主義”也是導致拜登被換掉，但賀錦麗民調拉不上來的主因。此外，民主黨向來不團結，但會團結在“政治正確極端主義”之下，而“政治正確極端主義”需要一個相對弱勢的領導人，才會放任“政治正確極端主義”去做，反之若強勢領導，則不易發展。



至於美國大選最後到底鹿死誰手，廖義銘個人認為最後賀錦麗仍會險勝，特朗普終究已經當選過一次，且78歲年紀太大，本來應該要訴諸最強的力量，譬如訴諸中產階級權益、保守美國人的美國價值，反而越來越沒有說清楚，應該要去全力去打擊美國政治正確極端主義。