中評關注：柯延押是必然　關鍵仍是收賄金流

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地方法院1日裁定“延長羈押”2個月，這樣的結果並不令人意外，但相比民進黨籍前海基會董事長鄭文燦遭押47天檢方就偵結起訴、公布收賄金流，台北地檢署的“慢動作”，已讓綠營進退維谷，未來若沒有一槍斃命的涉貪直接證據，現在柯文哲有多慘，未來可能就會對民進黨加倍奉還。



柯文哲涉京華城圖利案，台北地方法院9月5日裁定羈押禁見，11月1日再度裁定延長羈押2個月。這將讓柯無法對外批判綠營政治追殺，但並不會再影響民眾黨的支持度，從台灣民意基金會公佈的民調來看，12%的鋼鐵小草是柯文哲與民眾黨向綠營、檢廉叫板的底氣。



柯文哲現在的一線生機是台北地檢署在2個月後仍然無法拿出罪證確鑿的證據，也就是勾勒出柯個人，甚至是妻子陳佩琪直接收賄的金流，畢竟所謂的“化整為零”政治獻金給民眾黨一說，並無法說服12%鋼鐵小草。同樣的台灣民意基金會民調有34.2%的民眾認為柯文哲沒獲得司法公平審理，也就是有超過660萬人為柯抱不平，若檢調勾勒不出金流，柯文哲現在的遭遇有多慘，未來綠營就有多如坐針氈。



對民進黨來說，相比鄭文燦案，北檢偵辦柯文哲案羈押2個月以來，至今沒拿出一槍斃命的證據，真的拖太久了，以至於讓綠營陷入進退維谷的局面，要批柯也不是、不批柯也不是。



再加上綠營最不利的敗筆就是“大嘴巴”，先是北檢遭疑處處洩密特定媒體，違反偵查不公開原則，後是民進黨發言人吳崢日前多嘴預判“北檢肯定會起訴，涉犯貪污罪不能參選，民眾黨2028將面臨分水嶺”。這也是吳崢第二次讓民進黨深陷“政黨伸手干預司法”的質疑中（上一次是“憲法”法庭判決“國會”改革法案時，吳崢先表示大法官會做“暫時處分”），都添加中間選民對民進黨、對司法的不信任。

